Les Clippers détruisent les Cavaliers d’Andre Drummond

La première d’Andre Drummond aux Cavaliers ne restera sans doute pas très longtemps dans la mémoire du pivot, dont la nouvelle équipe s’incline très lourdement face aux Clippers 133-92 ! Les Californiens réagissent bien après leur lourde défaite de la veille face aux Wolves et malgré l’absence de Kawhi Leonard et Patrick Beverley. C’est leur 37ème victoire de la saison en 53 sorties.

Les Clippers se sont appuyés sur leur collectif et un super trio Paul George (22 points à 8/12 dont 5/8 à 3-pts, 6 rebonds et 4 passes), Lou Williams (25 points à 8/14) et Montrezl Harrell (19 points à 8/10 et 9 rebonds). Ils shootent à un impressionnant 57% dont un 12/36 à 3-pts. Ils limitent dans le même temps les Cavs à 36.8% avec Andre Drummond à 19 points à 7/17 alors que Kevin Porter Jr. ajoute 17 points à 8/14. Pour sa première avec les Clippers, Marcus Morris signe 10 points à 5/12.

Il n’y a pas eu de match puisque les Clippers ont mené de bout en bout en inscrivant les 6 premiers points pour prendre rapidement le large 20-8 puis 36-21 après 12 minutes. L’écart n’a cessé de grimper tout au long du match pour les visiteurs face à des Cavaliers impuissants, menés 73-50 à la pause puis 107-73 après 3 quarts.