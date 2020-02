Damian Lillard sur : Gary Trent Jr. : « Je ne sais pas si j’ai déjà été aussi fier d’un autre joueur depuis que je suis dans la ligue »

Le push pour les playoffs est en marche du côté de Portland qui continue de gagner contre les grosses écuries du championnat. Le collectif de Terry Stotts semble être très bien huilé et beaucoup de joueurs sont primordiaux dans la bonne mécanique de l’équipe. Gary Trent Jr fait partie de ces joueurs. En effet l’arrière sophomore est devenu l’un des hommes forts des Blazers, grâce à sa défense et ses qualités de scoreur, notamment une très bonne adresse à longue distance.

Drafté en 37ème position, c’est une belle progression pour un joueur qui ne jouait que très peu l’an dernier avec 15 apparitions sous les couleurs de Portland. Il affichait seulement 2.7 points à 32% en 7.4 minutes contre 17.3 minutes cette saison et surtout 23.7 minutes lors des 20 dernières sorties. Hier soir dans la victoire des siens contre Miami, « GTJ » comme il est surnommé à bien contribué à cette victoire en prenant le relais de Damian Lillard avec 22 unités. Sur les 5 dernières rencontres, l’ancien de Duke affiche des stats plutôt encourageantes avec en moyenne plus de 14 points à 51% de réussite du parking. Il a aussi eu une pointe à 30 points contre OKC le mois dernier.

Terry Stotts est d’ailleurs revenu sur l’éclosion de son jeune joueur expliquant qu’il a notamment su saisir les opportunités qui se sont présentées à lui à cause de certaines blessures dans l’effectif.

« Il continue de grandir, et c’est une bonne chose. » A déclaré Stotts. « C’était plus dur pour lui auparavant, mais maintenant il prend de l’expérience, et il sait ce qu’il doit faire quand il est sur le parquet. Il joue avec beaucoup de passion et continue d’engranger de l’expérience. Il a su saisir sa chance avec les blessures récentes au sein de l’équipe. »

Pour Damian Lillard, il est surtout question de lui donner beaucoup de confiance. Un point sur lequel Carmelo Anthony l’a rejoint.

« C’est juste super de le voir comme ça. » A déclaré Lillard. « Je lui ai dit l’autre jour, je ne sais pas si j’ai déjà été aussi fier ou heureux pour un autre joueur ou pour un jeune depuis que je suis dans la ligue. C’est un deuxième tour de draft, il a participé au McDonald’s All-American et est allé à Duke, mais il n’a pas eu l’occasion de montrer sa valeur tout de suite. Il avait beaucoup à apprendre, son père jouait dans la ligue, et il l’a fait, il est aussi dans cette ligue. Depuis le premier jour, il est là à bosser et à grandir dans le but de devenir meilleur. » « On l’a mis en confiance, on lui a fait savoir à quel point il était précieux pour nous. » A déclaré Melo. « Son attitude et son travail payent. »

Il pourrait même faire mieux que son père, ailier fort qui a passé 9 saisons en NBA pour 506 matchs et notamment une saison à 16 points et 7.8 rebonds aux Mavs.

« Depuis que je suis enfant, mon père m’a inculqué le fait de travailler dur aussi longtemps que je me souvienne. » A déclaré Trent Jr. « Depuis que j’ai 4-5 ans, nous travaillons et ça ne cesse de s’améliorer chaque année. »

Le coach de Miami, Erik Spoelstra est aussi revenu après le match sur la belle performance du sophomore, expliquant qu’en fin de match, lorsque les défenses se resserrent autour des gros joueurs, c’est le moment pour lui de se montrer. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est plus que montré en marquant un trois points permettant aux Blazers de prendre 7 points d’avance à 2 minutes du terme.