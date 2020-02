Furkan Korkmaz et l’ombre de JJ Redick : « J’en suis conscient et je vais juste continuer de jouer à ma façon »

Il n’y a pas si longtemps que ça Furkan Korkmaz souhaitait quitter les Sixers, mais quelques mois plus tard, après sa re-signature l’été dernier, il joue le meilleur basket de sa carrière et n’a jamais été aussi heureux. Dans un rôle de dynamiteur en sortie de banc, le Turc multiplie les excellentes performances. Auteur de son record en carrière vendredi avec 34 points dans la victoire face aux Grizzlies, cette nuit il a permis aux siens de dominer Chicago avec 31 points à 12/17 dont 6/11 à 3-pts. Il a bien sûr entendu tout ce qui se disait sur les Sixers et leur manque de shooteur après le départ de JJ Redick,

« J’essaye juste de jouer mon meilleur basket. Le point fort de mon jeu c’est le shoot. Je n’ai pas le sentiment d’avoir besoin de faire de commentaires à ce sujet. Il faut juste que je le montre sur le terrain à chaque match, parce que je sais qu’ici tout le monde se bat pour des minutes. J’en suis conscient et je vais juste continuer de jouer à ma façon. » Korkmaz

Il rejoint justement JJ Redick comme le second remplaçant des Sixers à inscrire au moins 30 points lors de deux matchs de suite. Avec 17 points à 4/5 à 3-pts en premier quart, il égale Ben Gordon (2006) Luol Deng (2004) pour le second plus grand nombre de points d’un remplaçant en premier quart derrière Will Barton (18 points en 2015).

En dernier acte c’est lui qui a plié le match avec un tir à 3-pts suivi d’un dunk qui a donné 10 points d’avance aux siens avec 3’57 à jouer.

Via The Inquirer