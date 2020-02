JO de Tokyo : Les 12 qualifiés sont connus

Les TQO féminins sont terminés et on connait donc les 10 derniers qualifiés pour les Jeux Olympiques 2020. Seuls les Etats-unis et le Japon étaient déjà qualifiés et parmi les 10 équipes à avoir La France fait partie des heureux élus avec l’Australie, la Belgique, la Serbie, l’Espagne ou encore le Canada.

Les 12 à Tokyo seront :

Australie

Belgique

Canada

Chine

Corée

Espagne

Etats-Unis

France

Japon

Nigeria

Porto Rico

Serbie

Le tirage au sort aura lieu le 21 mars et la compétition se tiendra du 27 juillet au 9 août. Les 12 équipes seront réparties en 3 groupes de 4 équipes. Les deux premiers ainsi que les deux meilleurs 3èmes seront qualifiés pour la phase finale.