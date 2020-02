Joe Lacob : « On a une fenêtre pour le titre dans les deux prochaines années »

Quelques jours après l’échange qui a permis de récupérer Andrew Wiggins et son premier match, convaincant, sous ses nouvelles couleurs, le propriétaire des Warriors Joe Lacob a tenu à défendre le move de son front office.

« Ceux qui ne voient pas à quel point ce deal est génial pour nous, je ne sais pas à quoi ils pensent. Vous pouvez parler de son salaire, mais Wiggins et D’Angelo Russell (contre qui il a été échangé) avaient le même salaire. Ils sont tous les deux des bons joueurs, des joueurs différents, mais des bons joueurs. On peut se demander lequel des deux est le meilleur fit, et on pense que c’est Wiggins, même si on aime beaucoup D’Angelo. C’est un très bon joueur, et je pense que c’est bien pour lui également. C’est une bonne chose pour les deux équipes. Je ne pense pas au montant du contrat de Wiggins (95 millions sur trois ans ndlr). Ce n’est pas important, ce qui l’est c’est qu’on a un ailier sur lequel on peut compter et qui va très bien avec Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et notre équipe. C’est ce qui compte vraiment. Nous avons regardé toutes les possibilités au poste 3. Tout le monde savait qu’on devait trouver du monde pour jouer à cette position. On a regardé toutes les pistes possibles lors de la free agency, on a regardé la draft. Il n’y avait pas grand-chose d’intéressant à la free agency et la draft n’allait pas nous aider non plus. Nous avons une fenêtre pour les deux prochaines années, je pense. On va essayer d’avoir ce titre en tout cas. Donc au final, on pensait que Wiggins était un bon joueur à récupérer. On a toujours eu un œil sur lui. Mais il fallait que ce soit le bon échange. » Joe Lacob.

Steve Kerr avait aussi défendu le trade, en expliquant que dès la signature, la compatibilité de Russell avec Curry et Thompson étaient questionnables. Pourquoi l’avoir fait signer alors ?

« Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que si on avait juste perdu Durant, on n’aurait rien eu en retour. On a eu de la chance qu’il aille à Brooklyn et que nous puissions faire un sign-and-trade pour un gars qui est un bon joueur. C’était compliqué de dire s’il allait être complémentaire par contre. Vous avez entendu. Steve. Tout le monde le savait en fait. Mais on avait de l’espoir, et il faut être positif. On n’avait ni Steph ni Klay pour jouer avec lui cette année, donc je ne pense pas qu’on ait eu un test vraiment juste. Mais il y avait une chance qu’on fasse un move avec un joueur qui allait avoir plus d’impact. Et c’est arrivé. On a ce qu’on voulait. Si j’avais dû parier, j’aurais dit qu’on allait voir tout ça cet été. Mais on a eu de la chance, on a eu ce qu’on voulait. » Joe Lacob.

Les Warriors ont aussi profité de leur mauvaise saison pour faire le ménage dans leur banque et passer sous la luxury tax. Assez étonnant, vu que la franchise de San Francisco n’avait jusque-là pas hésité à claquer beaucoup d’argent pour être compétitive.

« Regardez les salaires qu’on aura l’année prochaine et vous verrez ce qu’on veut faire. Mais vu qu’on ne gagne pas cette saison et qu’on a… Aussi bons qu’étaient ces joueurs pour nous, ils étaient en fin de contrat à la fin de la saison. Ça n’avait juste pas de sens. Donc je pense que sortir de la tax pour ne pas avoir à payer la repeater (quand une franchise paye la luxury tax plusieurs années d’affilée, elle paye plus cher ndlr) l’année d’après… Ce n’est pas une question d’argent, plus une question d’opportunité pour cet été et le nettoyer maintenant c’est la meilleure solution pour avoir le meilleur possible l’année prochaine. C’est pour ça que sortir de la repeater était vraiment important. Et quand cette décision a-t-elle été prise ? Je pense qu’on l’a toujours eu en tête. Et vu comment cette saison s’est déroulée, je pense que c’est devenu une priorité. » Joe Lacob.

Si on jette un petit coup d’œil aux salaires des Warriors pour la saison prochaine, on se rend compte qu’entre Curry, Thompson, Wiggins, Green et Kevon Looney, en plus du salaire de leur futur rookie, dans le top 5 de la draft, la franchise de la Baie va tourner aux alentours de 160 millions. Alors que la luxury tax sera de 139 millions. C’est déjà pas mal, mais en descendant sous la repeater tax cette saison, les Warriors pourront se permettre de dépenser leurs exceptions (qui permettent de dépasser le cap, mais qui comptent quand même dans la luxury tax) pour attirer plusieurs vétérans.

« Oui, je parle de la mid-level exception, de la trade exception, de chacune des possibilités. Ça ne veut pas dire qu’on va le faire, ni même qu’on pourra, mais on a l’opportunité de le faire. Nos salaires cumulés représentent plus de 200 millions pour les quatre prochaines années (en comptant la luury tax ndlr). Les gens ne font pas les comptes pour comprendre tout ça, nous si. L’année prochaine, on n’aura jamais autant dépensé en salaire. On le sait, la question c’est à quel point ça sera élevé. S’il y a un deal autour de la trade exception et que ça vaut vraiment le coup, on y réfléchira. La mid-level ? On l’utilisera surement. Et si on a le premier pick de la draft, ça donnera quoi ? Avec la luury tax, ce contrat serait énorme. Vraiment, on met l’accent sur l’année prochaine, les deux prochaines années. C’est notre fenêtre, les deux dernières années de contrat de Curry avant de le resigner, on l’espère. On doit avoir la meilleure équipe possible. » Joe Lacob.

En tout cas, le propriétaire est persuadé d’avoir à nouveau la chance de remporter un titre lors des prochaines années.

« Je pense qu’on va être très bon. Nous avons presque battu les Lakers, en tout cas nous sommes restés au contact. Et nous n’avions pas nos trois meilleurs joueurs. La raison pour laquelle on n’a pas gagné, c’est qu’on n’avait pas assez de scorings à l’extérieur. Ce n’est pas du foot, un joueur fait une énorme différence. Et on en a au moins deux qui vont revenir, probablement les deux meilleurs shooteurs de l’histoire. Donc je le sens bien, et notre fanbase devrait bien le sentir également. » Joe Lacob.

The Athletic.