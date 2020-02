Les Suns coupent Tyler Johnson ! 

Grosse surprise puisque Woj annonce que les Phoenix Suns ont décidé de couper l’arrière Tyler Johnson ! Récupéré la saison passée avant la deadline pour être titulaire à la mène, il s’est avéré être un échec cuisant. Cette saison il avait un rôle très limité en sortie de banc avec 5.7 points à 38% dont 28.9% à 3-pts, 1.7 rebond et 1.6 passes.

Cela permet aux Suns de libérer une place dans l’effectif alors qu’il était dans la dernière année de son contrat et touche cette saison pas moins de 19.2 millions de dollars. A voir où il atterrira lui qui est éligible pour jouer les playoffs

The Phoenix Suns are waiving guard Tyler Johnson, league sources tell ESPN. He will become an unrestricted agent upon clearing waivers. That will open up a roster spot for Suns.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2020