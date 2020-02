Malmenés, les Celtics ont le dernier mot avec un Kemba Walker clutch

37ème victoire de la saison pour les Celtics, qui arrachent un match compliqué chez une équipe forme à l’Est, le Thunder. Ils ont fait la différence dans le dernier quart grâce notamment à deux tirs à 3-pts de Kemba Walker pour un succès 112-111.

Jayson Tatum (26 points à 10/19 dont 4/7 à 3-pt et 11 rebonds) et Kemba Walker (27 points à 6/16 dont 4/9 à 3-pts) sont les deux hommes du match. Jaylen Brown ajoute 17 points à 7/17 dont 3/7 à 3-pts alors que Daniel Theis et Gordon Hayward inscrivent 13 points chacun en plus respectivement de 11 et 10 rebonds. Boston shoote à 45.2%, mais surtout un excellent 16/36 de loin, tout en prenant 14 rebonds offensifs. OKC a perdu un son adresse en seconde mi-temps et ne rentre que 11 de ses 27 tentatives de loin. Danilo Gallinari signe 24 points à 8/14, Shai Gilgeous-Alexander 24 points à 8/12, Chris Paul 22 points à 8/15 et Dennis Schröder 22 points à 8/21. Mais les 4 ont été bien trop seuls.

On a eu droit à un chassé-croisé dans les premières minutes, mais les Celtics, en réussite grâce à de bonnes positions, ont pris les commandes 28-22 pour le tout premier mini-break. Effacé très rapidement par OKC, qui a terminé fort avec un 10-0 grâce notamment à deux tirs à 3-pts de Schröder, 32-28.

Sans le moindre point en premier quart, Jayson Tatum a inscrit 6 points lors des 2 premières minutes du second acte avec 2 banderilles de loin et avec une belle réussite extérieure, Boston a pris la tête sur un 12-4. Dans ce match de séries, OKC a passé la suivante avec un très bon duo Danilo Gallinari – Dennis Schröder. Résultat un cinglant 15-2 qui a permis aux locaux de prendre une dizaine de points d’avance et de virer finalement en tête à la pause 61-52.

La série suivante a été pour les Celtics au départ du 3ème acte avec un 7-1 pour recoller. Les deux équipes se sont alors répondues coup sur coup et on a eu un des changements de leader incessants jusqu’au début du 4ème quart où Boston a enfin réussi à prendre un peu d’air sur un 7-0 initié par un tir à 3-pts de Marcus Smart, 97-91 avec 7’16 à jouer. Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander ont tenté de ramener OKC et ils ont réussi à les mettre à 2 unités à 4 minutes du terme, mais Tatum a inscrit un panier très important, puis Kemba Walker a plié le match sur deux gros tirs à 3-pts coup sur coup, 109-101 avec un peu plus de 2 minutes à jouer alors qu’OKC ne trouvait plus de solutions en attaque. Schröder a maintenu un tout petit espoir avec un 3-pts qui a réduit l’écart à 4 unités à 45 secondes du buzzer, mais malgré un nouveau ballon perdu des Celtics, Schröder a raté son layup et Boston a fini sur la ligne des lancers, le dernier shoot au buzzer de Chris Paul n’y changeant rien.