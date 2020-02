Pat Riley sur Danilo Gallinari : « Je suis déçu, je voulais tout, mais on ne voulait compromettre notre plan sur deux ans »

Le Heat a pris un risque en rapatriant Andre Iguodala et en lui donnant deux ans de contrat pour 30 millions de dollars, étant donné que l’ailier n’est plus tout jeune et qu’il n’a pas joué depuis un bout de temps. Mais le General Manager floridien Pat Riley est persuadé d’avoir fait le bon choix.

« Ce qu’on a récupéré, c’est un défenseur d’élite, un défenseur d’équipe d’élite, et aussi un des meilleurs au niveau du ratio passes décisives/perte de balle. Ça ne se perd pas en sept mois. C’est même probablement un mal pour un bien qu’il n’ait pas joué depuis sept mois. Il est en forme. Tant qu’il est en bonne santé, il peut jouer. Et je pense qu’il va vraiment nous aider. Vous savez, je ne pense qu’au présent. On est impliqué pour gagner, pour redevenir une équipe prétendante au titre. Et je vais dire qu’on va récupérer les joueurs et ce dont on a besoin dans la prochaine année ou dans celle encore d’après pour ne pas gâcher les années de Jimmy Butler. On sait qu’Andre est un défenseur d’élite sur le ballon, il peut poser des problèmes aux gars qui jouent à presque tous les postes. Et il est intelligent. Nous avons progressé en défense individuelle grâce à lui et Jae Crowder. Mais ce n’était pas l’objectif principal du trade. On récupérait un très bon joueur, un gars altruiste. Il ne va pas faire des stats, c’est un pro, mais il va éduquer les jeunes, leur apprendre des trucs. Nous n’avons pas été réguliers en défense et on en a beaucoup parlé. » Pat Riley.

En plus de récupérer Iguodala, Riley a réussi à se débarrasser de Dion Waiters et James Johnson, deux joueurs qui ne mettaient plus un pied sur le terrain.

« Ce qu’il s’est passé explique pourquoi nous nous en sommes séparés. Dion était blessé à la cheville, et Johnson a été opéré aux adducteurs. Ce n’est pas ce qui nous a fait nous en séparer, ils ont eu de bonnes périodes avec nous, mais ils ont été blessés et ont eu des problèmes. Nous avons pu récupérer Jae Crowder et Solomon Hill, je pense que ces gars peuvent aider. Je souhaite le meilleur à James et Dion, ce sont des bons gars. » Pat Riley.

Justise Winslow a aussi quitté la Floride pour rejoindre Memphis.

« Le départ de Justise, c’est le plus difficile pour nous. Il est encore jeune. Je sais qu’il a manqué 150 matchs pendant les quatre ans et quelques qu’il a passés ici, mais il va nous manquer. Les Grizzlies ont récupéré un très bon jeune joueur. » Pat Riley.

Il a aussi échoué à recruter Danilo Gallinari, qui aurait représenté une menace supplémentaire sur les ailes. Seulement l’ailier voulait une prolongation de contrat de plus de deux ans, alors que le Heat vise l’intersaison 2021, et compte avoir beaucoup de cap space à ce moment-là.

« Je suis déçu, je voulais tout. Mais ni moi, ni Micky Arison ni personne ne voulait compromettre notre plan sur deux ans. On doit prendre des risques, on ne sait jamais ce qui va marcher. J’aime Gallo, je pense qu’il aurait été complémentaire avec notre effectif. Mais ça n’a pas pu se faire. » Pat Riley.

Reste maintenant à trouver un protecteur d’arceau pour quand Bam Adebayo se repose.

« C’est un de nos problèmes, mais il n’y en a pas beaucoup qui peuvent jouer 20/30 minutes et faire ça. Si on ne peut pas trouver celui qu’il nous faut, alors on va devoir faire avec ce qu’on a. On aime l’alchimie qu’il y a avec Meyers Leonard. Il est grand, peut tirer de loin et prend de la place à l’intérieur. Il peut défendre dans la raquette. L’avoir lui, Bam et Kelly Olynyk, c’est bien. Bam peut aller sur le terrain et protéger l’arceau. Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont le profil qu’on recherche. On va garder les yeux ouverts. Nous sommes heureux que le trade qu’on a fait nous permette de faire signer un joueur sur le marché des agents libres après. » Pat Riley.

Via Miami Herald.