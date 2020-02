Les Rockets garantissent déjà la dernière année de contrat de PJ Tucker

Shams rapporte que les Houston Rockets ont déjà pris, sans trop de surprise, leur décision concernant le contrat de PJ Tucker pour la saison prochaine. Son salaire de 7.97 millions de dollars pour la saison prochaine n’était garanti qu’à hauteur de 2.57 millions de dollars et n’allait être entièrement garanti que s’il n’était pas coupé avant le 30 juin. Joueur capital de Mike D’Antoni, il est déjà assuré de toucher l’intégralité de son salaire en 2020-21.

Rappelons qu’il avait signé pour 31.8 millions de dollars sur 4 ans avec Houston et cette saison il tourne à 7.4 points à 43.8% dont 36.9% à 3-pts, 7 rebonds, 1.7 passe et 1.2 interception en 34.9 minutes. Il va être encore plus important à Houston en cette fin de saison puisqu’il est beaucoup utilisé au poste de pivot dans le small ball.