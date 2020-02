Pour son second match cette saison, le hasard du calendrier fait qu’Andre Iguodala faisait son retour dans la Baie pour affronter les Warriors. L’occasion pour ces derniers de rendre hommage au MVP des finales 2015, qui a brillé pendant 6 années sous ces couleurs. Il a eu droit à une standing ovation après une vidéo hommage et a donné un bref discours.

« Du fond de mon cœur, je veux remercier tous ceux qui nous ont soutenus, qui m’ont soutenu lorsque j’étais ici. À chaque fois que je viens ici, j’ai le sentiment d’être à la maison. Je vous apprécie vraiment et j’apprécie que vous soyez des fans loyaux de la Bay Area. Mes frères seront de retour aux affaires, avec une équipe au complet la saison prochaine, pour faire des ravages sur la ligue lors de 80 matchs. Je vous aime tous. » Andre Iguodala

Avant qu’Iggy ne parle, Klay Thompson, qui avait perdu un Pierre-papier-ciseaux avec Stephen Curry, a lui aussi rendu hommage à son ancien coéquipier.

Steph and Klay played rock paper scissors to see who would honor Iggy after his tribute video. pic.twitter.com/K42QrfZUJk — ESPN (@espn) February 11, 2020

« Évidemment c’est une soirée spéciale pour la Dub Nation. Nous avons un des plus grands Warriors de l’histoire qui fait son retour. Nous l’appelions le couteau suisse. C’est un de mes coéquipiers préférés. Il a rendu à moi, Steph, Draymond et Looney le boulot bien plus facile, ainsi qu’à Kerr et tout le coaching staff. Donc nous lui sommes redevables pour ce qu’il nous a apporté. Et c’est super que tu sois de retour Dre. Et je suis impatient de voir ton maillot au plafond un de ces jours bro. » Klay Thompson

Iggy n’a pas caché qu’il n’était pas loin d’être déstabilisé alors qu’il y avait un match important à gagner.

« La présence de Klay c’était trop parce que j’ai une relation spéciale avec le noyau de ce groupe. Ça a toujours été le cas. Draymond, Klay et Steph. Puis Klay a toujours été le plus discret. Il ne parlait pas trop. Donc le fait qu’il prenne la parole, ça m’a presque fait craquer. Mais je pense que les circonstances ont aidé. C’est une nouvelle salle donc c’était nouveau et différent. J’arrive dans cette équipe de Miami à un moment où nous avions vraiment besoin de cette victoire. Donc j’étais concentré sur le match et je voulais m’assurer que nous l’emportions. » Iggy

Ca a été mission accomplie pour le Heat, malgré seulement 2 petits points pour l’ailier, mais un +25 en seulement 17 minutes. Il a joué également ses premières minutes avec Jimmy Butler, out lors du précédent match.

« C’est super d’avoir un autre champion. Un autre winner et tout simplement un super être humain dans notre vestiaire. Il apporte de la joie, il ne cesse de rappeler aux gars que ce n’est pas un souci de prendre du plaisir. Il faut aimer ce que tu fais. La compétition c’est fun, gagner c’est fun, mais plus que tout, il sourit toujours et il, est toujours de bonne humeur. » Jimmy Butler

Steve Kerr, grand fan d’Iggy, n’a pas manqué de lui rendre un bel hommage devant la presse, après l’avoir enlacé au buzzer final

« Je l’ai déjà dit, je n’ai jamais côtoyé un basketteur plus intelligent et pourtant j’en ai côtoyé beaucoup d’intelligents. Ce qui le rend vraiment unique c’est son cerveau, cette combinaison de fondamentaux avec les qualités athlétiques. Il n’est pas aussi athlétique qu’il y a 6 ou 7 ans, mais il n’y a qu’un autre joueur auquel je pense au niveau de cette combinaison de fondamentaux et des qualités athlétiques, c’est Scottie Pippen. » Kerr

Via ESPN