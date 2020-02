Khris Middleton : « Même sans lui nous pensons avoir une des meilleures équipes de la ligue »

Cette nuit pour la rencontre entre les Bucks et les Kings, il y avait un absent de marque : Giannis Antetokounmpo. Ce dernier est devenu papa quelques heures avant la rencontre d’un Liam Charles Antetokounmpo.

Liam Charles Antetokounmpo in the house❤️ pic.twitter.com/yVSf0U93le — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 10, 2020

« C’est une bénédiction, surtout pour Giannis. C’est la première fois qu’il est père. Nous pouvons l’aider autant que possible et il va apprécier. Il pose des questions sur certaines situations et nous lui donnons quelques conseils, mais il s’adaptera, comme il le fait au basket. » Eric Bledsoe

Une chose est certaine, il peut compter sur ses coéquipiers pour faire le boulot sur les terrains. Face aux Kings, ils ont dominé grâce à un 35-21 en dernier quart, dans le sillage d’un excellent trio Eric Bledsoe (28 points à 10/16 dont 3/4 à 3-pts, 8 rebonds et 8 passes), Khris Middleton (28 points à 9/21 dont 4/8 à 3-pts, 11 rebonds et 8 passes) et Brook Lopez (20 points à 7/12). En 5 matchs sans le MVP cette saison, les Bucks se sont imposés à 5 reprises.

« Nous avons vraiment le sentiment d’avoir un des meilleurs joueurs, et il n’était pas là ce soir, mais nous pensons quand même avoir une des meilleures équipes de la ligue. Les équipes pensent peut-être qu’elles peuvent repartir avec la victoire quand il n’est pas là, mais c’est ce qui nous motive pour leur faire savoir : ‘Hey, nous sommes quand même une équipe complète.’ Nous sommes encore meilleurs quand il est là, mais quand il n’est pas là, nous pouvons quand même tenir le coup. » Khris Middleton

Le plus impressionnant c’est qu’ils ont remporté ces 5 rencontres par un écart moyen de 16.8 points ! Luke Walton était bien au courant, se remémorant la victoire 151-131 des Bucks face aux Wizards il y a 2 semaines avec un énorme duo Khris Middleton – Eric Bledsoe.

« J’ai vu ça. Middleton avait planté 51 points et Bledsoe une trentaine et ce sont ces deux gars qui nous ont explosé la dernière fois que nous avons joué à Milwaukee. Nous savons que c’est comme ça dans cette ligue. Une superstar se blesse et tous les autres joueurs sont excités. Pas que le joueur soit out, mais d’avoir une chance de faire plus et de montrer à tout le monde ce dont ils sont capables. C’est une équipe très dangereuse. Une très bonne équipe. Et ils l’ont montré récemment à Washington en scorant 150 points ce qu’ils sont capables de faire avec ou sans lui. » Luke Walton

Avec un bilan de 46 victoires en 53 rencontres, ils ne sont que la 7ème équipe à remporter autant de matchs à ce stade de la saison.

