Et de 15 pour Toronto, Denver renverse San Antonio; Sans souci pour Bucks et Lakers; Le Jazz enchaîne

Retour sur les stats et highlights de la nuit.

Pas de souci pour les Raptors, qui enchaînent un 15ème succès avec 34 points à 14/21 de Pascal Siakam, bien aidé par 3 autres joueurs à au moins 20 points pour la première de D’Angelo Russell aux Wolves (22 points).

Le comeback de la nuit il est pour Denver, qui remonte 23 points pour faire tomber les Spurs dans le sillage de Jamal Murray (26 points) et Nikola Jokic (19 points et 13 passes).

Le Jazz enchaîne un 3ème succès de suite en dominant les Mavs, toujours privés de Luka Doncic. Jordan Clarkson plante 25 points en sortie de banc tandis que Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic ajoutent 23 points chacun.

Aucun souci pour les Lakers face aux Suns avec un succès de 25 points grâce à 25 points, 10 rebonds d’Anthony Davis et 23 points de Rajon Rondo.

Les Bucks s’imposent face aux Kings malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo, tout juste papa. Khris Middleton plante 28 points, tout comme Eric Bledsoe alors que Brook Lopez en ajoute 20.

Les Nets l’emportent sur le fil face aux Pacers sur un shoot de Spencer Dinwiddie, la 6ème défaite de rang de ces derniers. Pas moins de 8 Nets isncrivent entre 10 et 21 points dans un match où Brooklyn shoote pourtant à seulement 40.2% contre 48.9% aux Pacers mais compensent avec 14 rebonds offensifs, 12 3-pts et 16 lancers réussis de plus.

Miami domine les Warriors pour le retour d’Andre Iguodala (2 points) dans la baie avec 21 points de Jimmy Butler et Jae Crowder.

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves 137-126

Milwaukee Bucks – Sacramento Kings 123-111

Dallas Mavericks – Utah Jazz 119-123

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 127-120

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 125-100

Golden State Warriors – Miami Heat 101-113

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 76-87

Orlando Magic – Atlanta Hawks 135-126

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 105-106