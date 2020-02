Les Cavaliers signent deux joueurs en provenance de G-League

Les Cleveland Cavaliers ont signé deux joueurs en provenance de G-League hier, il s’agit de J.P Macura et Malik Newman qui héritent d’un contrat de 10 jours. Les deux joueurs officiant sur la ligne arrière ont tous deux joué pour l’équipe affiliée des Cavs en G-League, les Canton Charge.

Macura a compilé 14,8 points, 4,4 rebonds et 2,2 passes décisives en 32 apparitions. Newman de son côté est apparu à 31 reprises avec l’équipe et a enregistré une moyenne de 17,4 points, 3,4 rebonds et 4,1 passes décisives en 30,9 minutes. Il a également déjà joué avec l’équipe des Cavs puisqu’il faisait partie des joueurs au camp d’entraînement cet été.

Ainsi le nombre de joueurs aux Cavs est à présent de 17 avec tout le remue-ménage effectué lors de la deadline ainsi que les deux signatures récentes de deux autres joueurs en Two-way contract.

Macura et Newman auront l’équivalent de 3 matchs pour impressionner le front-office de l’Ohio afin de décrocher une place ou non dans l’effectif.