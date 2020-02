LeBron James évoque sa présélection pour les JO de Tokyo

Hier USA Basketball a dévoilé une présélection de 44 joueurs en vue des Jeux Olympiques et une nouvelle fois le nom de LeBron James y figure. L’ailier n’a plus porté le maillot de Team USA depuis les JO de Londres en 2012 mais il n’a jamais fermé la porte à un retour, notamment pour Tokyo. Alors, qu’en est-il ?

« Mon nom est dans la liste et cela dépend toujours : un, de mon corps, comment mon corps se sent à la fin de la saison, car j’espère que nous allons faire un long run en playoffs. Puis ensuite où j’ai la tête et ce qu’en pense ma famille. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais en effet mon nom est dans la liste. » LeBron