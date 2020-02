3ème victoire de suite pour le Jazz, qui s’impose à Dallas 123-119 dans le sillage d’un excellent quatuor Jordan Clarkson (25 points à 10/17 dont 4/8 à 3-pts, 5 rebonds et 8 passes), Bojan Bogdanovic (23 points à 7/16 dont 3/8 à 3-pts), Donovan Mitchell (23 points à 8/12 dont 3/6 à 3-pts) et Rudy Gobert (17 points à 7/7 et 16 rebonds).