On n’arrête plus les champions ! Fred VanVleet « Notre capacité à nous adapter est un énorme atout »

Sur 14 victoires de suite, les Raptors accueillaient des Wolves post-deadline à l’effectif totalement chamboulé et qui restaient surtout sur une démonstration face aux Clippers. D’Angelo Russell était en plus en tenue et cela ressemblait au match piège par excellence pour les champions en titre. Et en effet, on a bien cru que les visiteurs allaient pouvoir faire tomber Toronto lorsque sur un 12-2 en début de dernier acte, ils ont pris les commandes 108-106 avec 9 minutes à jouer. Mais les Raptors, expérimentés, ont réagi avec un cinglant 24-7 lors des 6 minutes suivantes pour aller chercher un 15ème succès de suite, record de franchise encore amélioré.

« Tout d’abord, je n’ai pas eu le sentiment que nous allions gagner avant la toute fin de la rencontre. Je pense que les adversaires donnent le meilleur face à nous et jouent leur meilleur basket. Ils ont été vraiment bons, sur de nombreuses séquences. Nous avons dû trouver des solutions. » Nick Nurse « Félicitations à eux. Ce n’est pas par hasard qu’ils ont remporté 15 matchs de suite. » Ryan Saunders

Une des clés de ce succès ça a été la capacité des Raptors à éteindre enfin D’Angelo Russell, qui avait fait des dégâts lors des 3 premiers quarts. Il affichait 22 points à 7/12 après 3 quarts, dont 16 unités en première mi-temps, montrant déjà une belle alchimie avec Karl-Anthony Towns

« C’est mon frère. Je lui ai dit ‘Je ne sais pas s’il aura un coéquipier qu’il aime autant que je l’aime, et qui le soutient plus que moi.’ Je mourrais pour cet homme et je sais qu’il ferait la même chose. » DLo

En dernier acte Russell n’a pas pris le moindre shoot pour 0 point, 1 passe et 2 ballons perdus.

« Nous avons vraiment essayé de lui mettre la pression, de le forcer à driver. Avant ça nous lui avons donné trop d’espace pour shooter et il met ces shoots peu importe où il se trouve sur le terrain. Nous avons essayé de le trapper en sortie des temps morts et ça a fonctionné avec deux ballons perdus provoqués pour des layups de l’autre côté. » Nick Nurse

Les Raptors ont aussi réussi à contenir KAT, qui a tenté de prendre le relais en dernier acte avec 11 points, mais à 2/7 et signe sur le match 23 points à seulement 5/13 malgré les absences de Marc Gasol et Serge Ibaka.

« On aurait pu appuyer sur le bouton panique. » Nick Nurse au sujet de l’absence de ses deux pivots. « À ce stade, nous sommes habitués aux blessures. Et nous pourrions être un peu nonchalants parfois, mais notre capacité à nous adapter est un énorme atout que nous utilisons dans certaines situations. » Fred VanVleet

Il a envoyé Rondae Hollis-Jefferson en mission, malgré le déficit de taille. Il a fait du très bon boulot en défense et en attaque aussi avec 21 points et 6 rebonds.

« Pensez bien à écrire que je mesure 1m96 sans les chaussures. C’est vraiment différent face aux pivots. La bataille du terrain est difficile parce qu’il font 10 centimètres de plus et 15-20 kilos de plus. Il faut être costaud mentalement, mais j’aime relever ce genre de défi. » RHJ

Pascal Siakam était lui en mode All-Star avec 34 points alors que OG Anunoby ajoute 25 points, 12 rebonds et Kyle Lowry 27 points et 11 passes. Si on y prend en compte l’apporte de Fred VanVleet (16 points et 7 passes), les 5 titulaires ont inscrit 123 des 137 points de l’équipe.

Avec 15 victoires de suite, ils ne sont plus qu’à 3 succès du record de la saison, détenu par les Bucks avec 18. Ils affrontent Brooklyn mercredi, les Suns le 21 et les Pacers le 23. Puis ensuite les Bucks le 25.

« J’ai le sentiment que nous ne faisons pas seulement quelque chose de super pour nous, mais aussi pour le Canada, pour Toronto et pour les fans. C’est quelque chose qui n’avait jamais été fait, je crois, dans l’histoire des plus grands sports. » RHJ

