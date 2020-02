Harry Giles retrouve enfin le rythme : « Ça faisait un moment, probablement depuis le lycée »

Touché par les blessures depuis le début de sa jeune carrière, Harry Giles n’a pas connu des débuts faciles. Alors qu’il a retrouvé le cinq de départ des Kings depuis sept matchs, l’ancien Dukie se sent enfin dans le rythme, qu’il n’avait pas retrouvé depuis longtemps.

Même si cette saison n’a pas été simple pour lui, il est désormais en mesure de montrer à sa franchise et à l’ensemble de la ligue qu’il peut être un joueur consistant qui a sa place dans la rotation. Alors qu’en début de saison, les King ont décliné l’option sur son contrat, le joueur admet qu’il ne cherche pas à prouver quelque chose à la franchise, mais plutôt à lui-même.

« C’est pour moi en quelque sorte, y aller et montrer ce que je peux faire. Comme le reste de l’équipe, je ne dois me soucier que de ça jusqu’à la fin de la saison. C’est difficile de faire les deux choses à la fois. Pour l’instant, je dois finir la saison ici et voir ou ça me mène. Je suis toujours là. » Harry Giles