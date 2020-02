James Harden : « C’est assez effrayant »

Avec le trade de Clint Capela, les Rockets ont activé le mode ultra small ball et à l’image de cette nuit face aux Celtics, on a eu un aperçu de ce que cela pouvait donner quand James Harden et Russell Westbrook sont tous les deux dans un bon jour.

« C’est assez effrayant. » James Harden

Harden a planté 42 points à 9/19 dont 7/16 à 3-pts alors que Russell Westbrook, toujours chaud, a ajouté 36 points à 13/23. Ils deviennent ainsi les deux premiers joueurs de la franchise à marquer au moins 35 points lors d’un même match sans prolongation. Cette saison seuls Paul George et Kawhi Leonard ont réussi à le faire.

La complémentarité des deux a été mise en évidence en fin de rencontre, notamment quand Boston a envoyé une prise à deux sur Harden, qui a planté pas moins de 19 points de suite en 3ème acte, pour le pousser à donner son ballon, ce qu’il a fait en servant Russell Westbrook, qui a immédiatement attaqué Kemba Walker pour aller scorer face à Daniel Theis. Puis quand Boston a décidé de mettre un seul joueur sur Harden, le roi de l’iso en a profité avec un step-back à 3-pts qui a plié le match lors d’un 15-2

« C’est difficile à défendre, surtout quand j’attaque le cercle, créé du jeu et que je peux faire ce dont j’ai besoin pour être efficace. » Westbrook « Harden a été super, et Westbrook a été super. Ces deux gars font partie des meilleurs du monde et ils l’ont montré encore une fois ce soir. » Brad Stevens

La décision de jouer small ball bénéficie à Westbrook ces derniers temps puisqu’il affiche 34 points à 51.5% lors des 6 derniers matchs. Il peut attaquer le cercle plus facilement, sa grande force. Depuis le dernier match de Capela, le meneur a pris 86 de ses 136 points près du cercle pour une réussite excellente de 66.7%.

« C’est son jeu. James a son stepback, dont que la défense soit resserrée sur lui ou non, il a ça dans son arsenal et il peut s’appuyer dessus. Pour Russell, le spacing créé par le small ball est très avantageux, et c’est le cas aussi pour James. Cela rend ça très difficile à défendre. Cela aide les deux. Et c’est normal. Ça leur ouvre le jeu. Les deux sont de super drivers et de grands finisseurs. Et cela devrait aider les autres aussi. » Mike D’Antoni

« Nous avons fait de gros changements et nous devons nous ajuster avec le départ de Clint. Donc nous nous y acclimatons à peine. Je pense que nous allons dans la bonne direction. Nous pouvons avoir beaucoup de succès. Nous devons continuer de trouver des moyens d’être efficaces et de faire les bonnes actions. » Russell Westbrook

