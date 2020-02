Les maillots du All-Star Game NBA rendront hommage à Kobe Bryant, Gigi, David Stern et aux victimes de l’accident d’hélicoptère

Comme le souhaitaient les joueurs, lors du All-Star Game les deux équipes revêtiront les numéros de Gigi Bryant (2) et de Kobe (24). La Team LeBron portera le 2 et la Team Giannis le 24. A noter qu’il y aura également une bande noire sur le maillot, hommage à David Stern. Il y aura également un patch avec 9 étoiles, une pour chaque personne décédée dans le crash de l’hélico de Kobe.

A noter qu’à la vente ce seront les numéros habituels des joueurs. Ils ne seront pas vendus avec ces numéros.

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 12, 2020