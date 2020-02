Corey Maggette raconte la fois où Kobe Bryant a nagé avec des grands requins blancs

Corey Maggette était un des joueurs ami de longue date avec Kobe Bryant, une relation qui a commencé au début des années 2000 entre les deux arrières.

« Notre relation a démarré parce que Rob Pelinka nous a rapprochés, car à l’époque nous étions avec SFX Sports. Rob Pelinka a décidé de lancer sa propre agence, Landmark Sports, avec Kobe. Je me rappelle qu’il m’avait dit ‘Hey man, viens ici du côté obscur avec moi et Rob.’ Et c’était vraiment cool parce que nous étions en gros ses deux premiers clients. Je me rappelle une discussion avec Rob. Nous croyions en lui, il était quelqu’un de confiance. Nous savions qu’il ferait tout son possible pour nous aider à aller dans la bonne direction et faire en sorte d’améliorer notre marque. A l’époque c’était un pari qu’on faisait. Quant à Kobe, tu savais qu’il était différent. Il était tout simplement différent. Je me rappelle d’un coup de fil de Rob et Kobe. Rob m’avait appelé et m’avait dit : ‘Man, tu ne vas pas croire où je suis actuellement.’ Je lui ai dit ‘Où ?’ Il m’a répondu : ‘Nous sommes au milieu de l’océan avec des grands requins blanc.’ J’étais là : ‘quoi ?!’ Il m’a dit : ‘Il est littéralement en train de nager avec des grands requins blancs.’ Je n’oubliera jamais ça. Il m’a envoyé une vidéo de lui en train de nager avec des grands requins blancs. Et il me disait : ‘Si tu veux avoir un peu de ce Mamba, il faut que tu viennes nager avec des requins.’ Je lui ai répondu : ‘Kobe, je ne vais pas nager avec des requins, pas moyen. Tu es seul sur ce coup-là.’ Il avait une approche différente. » Corey Maggette