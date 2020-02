Les Spurs de Dejounte Murray stoppent leur série de défaites; Derrick White : « Ce n’est pas fini »

Ouf. Enfin. Pour le dernier match de leur rodeo trip avant le All Star Break, les Spurs se sont imposés sur le parquet du Thunder 114-106, grâce aux belles prestations de LaMarcus Aldridge et Dejounte Murray, tous deux auteurs de 25 points.

« C’était un gros effort de leur part. Je suis content pour eux. Cela a été difficile en première mi-temps. Nous avons joué beaucoup de matchs que nous avons eu du mal à conclure, mais ce soir nous l’avons fait. Ils [les joueurs] doivent avoir du crédit pour ça. » Gregg Popovich

Dejounte Murray, auteur de 25 points (career high) en 26 minutes, s’est dit fier de l’équipe et de sa prestation.

« Je suis fier de mes coéquipiers, fier de moi. Nous avons bataillé et nous avons montré de l’équilibre et que nous pouvions conclure un match contre une bonne équipe. Ça fait du bien de gagner, je ne vais pas mentir. Si vous regardez bien, nous avons rivalisé avec beaucoup d’équipes, mais nous n’arrivions pas à bien finir. » Dejounte Murray

Pour Patty Mills, cette victoire est importante pour les échéances à venir et peu servir de référence.

« Je pense que c’est important pour nous de finir de cette manière. On peut profiter de cette pause et garder en tête que nous avons été solides pendant 48 minutes et remporter la victoire. Je pense que ça va être un match très important pour la deuxième partie de saison.

Une victoire qui a semblé donner de la confiance au groupe, qui continue à se battre pour une place en playoffs.

« Ce n’est pas fini. Nous sommes derrière, mais pas hors course. Nous avons du temps pour le faire, et je pense que nous avons les gars dans le vestiaire pour continuer de nous battre. » Derrick White

Après la pause du All Star Game, le calendrier des Spurs ne sera guère plus simple puisqu’ils se déplaceront à Utah et OKC, avant de recevoir Dallas.

