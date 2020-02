Trae Young blessé de ne pas faire partie de la liste pour les J.O; Lloyd Pierce : « Tu n’y vas pas juste parce que tu es bon »

Il y a deux jours, la fédération américaine annonçait sa présélection de 44 joueurs pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et même dans un groupe élargi, vu la qualité de l’effectif, il y a toujours des joueurs laissés sur le carreau. C’est le cas de néo All Star Trae Young.

Du haut de ses 29,7 points et 9,7 passes de moyenne, le meneur des Hawks aurait pu prétendre à une place parmi les présélectionnés. Et même si l’on pourrait discuter sur le niveau actuel de certains joueurs qui ont été appelés, le staff a aussi « récompensés » ceux qui étaient de l’aventure Coupe du Monde 2019 (Harrison Barnes ou Mason Plumlee par exemple). Son coach à Atlanta, Lloyd Pierce, également assistant de Gregg Popovich à Team USA a tenu a rappelé que le niveau du groupe était très élevé.

« Honnêtement, je respecte cette ligue, je respecte les étapes par lesquelles il faut passer. Trae réalise une excellente saison. Ces gars ont de grandes carrières. Et il faut avoir traversé certaines choses pour comprendre quand vient ton heure, ton opportunité. Il est All-Star pour la première fois. Nous parlons de gars qui ont été trois fois aux Jeux Olympiques, et le basket international est différent. Tu n’y vas pas juste parce que tu es bon. Tu y vas parce que tu as gagné le droit d’y être, d’avoir cet honneur. » Lloyd Pierce