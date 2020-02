Nouveau rôle pour Al Horford : « Evidemment ce n’est pas le rôle dans lequel je me vois, mais c’est ce qui est le mieux pour l’équipe »

Al Horford, débarqué cet été aux Sixers pour jouer avec Ben Simmons et Joel Embiid, et avoir aussi une opportunité de remporter le titre, vit une saison difficile. L’association avec Joel Embiid et Simmons ne fonctionne pas très bien, et cette nuit pour l’affiche face aux Clippers, Brett Brown a pris une décision radicale : reléguer Horford sur le banc, lui qui sortait d’un match compliqué face aux Bulls avec 0 point à 0/6.

« Je l’ai accepté, c’est tout. Évidemment ce n’est pas le rôle dans lequel je me vois, mais c’est ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Ça a fonctionné pour les Sixers, qui ont dominé les Clippers avec 9 points à 3/4, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres en 28 minutes de l’ancien Celtic, qui a tout de même joué une grande partie du 4ème acte associé avec Joel Embiid.

« Je lui en ai parlé. Nous essayons de trouver des moyens de l’aider et d’aider l’équipe. J’ai eu le sentiment que c’était le bon moment pour modifier le lineup et faire des ajustements en défense. De façon à voir, si nous pouvons faire en sorte que cette second unit fonctionne bien avec Al. » Brown

A noter que c’est Furkan Korkmaz qui l’a remplacé dans le 5 et le Turc, chaud lors des deux derniers matchs, a signé 0 point à 0/5.