Zion Williamson : « Je m’attendais à avoir un impact, mais à rien de tel »; Holiday : « Je ne vois pas qui peut défendre sur lui »

Excellent depuis son retour à la compétition même s’il est encore loin d’être à 100%, cette nuit Zion Williamson a signé son meilleur match en carrière face aux Blazers avec 31 points, 9 rebonds et 5 passes en seulement 28 minutes. Une prestation qui ne surprend pas vraiment, enfin si, lui :

« Je m’attendais à avoir un impact, mais je ne m’attendais à rien de tel. Je voulais juste débarquer, m’intégrer et ne pas perturber l’alchimie de l’équipe. Mes coéquipiers et mes coachs ne cessent de me pousser. » Zion Williamson

Ce n’est pas le cas de ses coéquipiers, qui sont impressionnés depuis des mois.

« C’était attendu. Honnêtement, je ne vois pas qui peut défendre sur lui. » Holiday »

L’ailier donne des migraines aux défenseurs, soit trop légers, soit trop lents face à lui. Cette nuit Portland a mis Hassan Whiteside sur lui en début de rencontre et le rookie a rapidement pris le dessus sur celui qui s’autoproclame meilleur défenseur de la ligue, en difficulté pour ralentir son adversaire direct. Puis Portland a tenté de mettre Carmelo Anthony sur lui, mais il n’a pu résister physiquement et il s’est ensuite joué de Trevor Ariza. Les promesses aperçues lors de la pré-saison se confirment et cela laisse entrevoir de très très grandes choses.

« Ils n’avaient aucune réponse. Il ne va qu’aller en progressant. Il a 19 ans. Il débarque à la moitié de la saison et j’ai le sentiment qu’il n’est pas encore dans la forme qu’il peut être. C’est assez effrayant de penser à ce qu’il va pouvoir faire dans le futur, mais on prend ses 31 points tous les soirs. » Lonzo Ball « Il a été simplement Zion. Nous ne cessons de le dire, il ne fait qu’effleurer son potentiel à l’heure actuelle. » Alvin Gentry

Il est devenu le premier rookie à 30 points, 5 rebonds et 5 passes depuis la fusion NBA-ABA en 1976-77 et le rookie à atteindre le plus rapidement la barre des 30 points depuis Allen Iverson. Il est aussi seulement le 3ème joueur lors des 30 dernières saisons avec Grant Hill et Shaq à signer au moins 7 matchs à 20 points lors de ses 10 premiers en carrière. Son adaptation à l’équipe et à la NBA se fait sans accroc, notamment grâce à sa bonne prise de décision.

« J’ai le sentiment que mon jeu est si unique que je peux m’adapter sur le tas. Au bout du compte, j’ai 19 ans. J’ai une énorme marge de progression. Je vais faire des erreurs, je ne suis pas parfait, mais je vais en tirer les leçons. » Zion

