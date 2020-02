Aaron Gordon : « Je sais que quand je joue bien, l’équipe joue bien »

Le Magic a mené de 22 points dans la rencontre de cette nuit face aux Pistons, mais ils auraient malgré tout pu s’incliner puisqu’ils se sont retrouvés avec 7 points de retard à quelques minutes du buzzer final. Et s’ils ont réussi à revenir et à s’imposer en prolongation, c’est en grande partie grâce à Aaron Gordon. L’ailier fort a inscrit 25 points, pris 9 rebonds et distribué 9 passes décisives mais il a surtout réussi deux trois points très importants, dont un pour égaliser à une minute de la fin du temps réglementaire.

« Markelle Fultz (22 points et 10 passes ce soir) m’a vu avant même le début de l’action. J’ai pu avoir un peu d’espace, Kelle a fait une belle passe et j’ai réussi à mettre le tir. » Aaron Gordon. « On s’est serré les coudes et on rendu les coups dans le dernier, mais on a pu surtout compter sur Aaron Gordon qui a été incroyable. » Steve Clifford

Décevant et irrégulier depuis le début de saison, l’ailier est sur une bonne série, et si Orlando veut viser loin, c’est une condition sine qua none

Sur les sept derniers matchs, je crois qu’il tourne à 20 points de moyenne (19,6 pour être précis ndlr). Je pense que c’est la meilleure période de sa carrière, et il est bon en défense. C’est bon signe. » Steve Clifford, le coach du Magic. « Je sais que quand je joue bien, l’équipe joue bien. Mais il nous reste encore du boulot pour être une équipe qui peut gagner en playoffs. » Aaron Gordon.

