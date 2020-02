All-Star weekend NBA 2020 : Les différents performeurs connus

La NBA vient de dévoiler l’identité des performeurs qui animeront le All-Star Weekend de Chicago, qui démarre demain soir par le Rising Stars Challenge.

Dimanche lors de l’introduction des joueurs du All-Star Game, la chanteuse et actrice Jennifer Hudson, native de Chicago, rendra un hommage à Kobe Bryant. Introduction des joueurs qui sera faite par le local Common. Chaka Khan chantera elle l’hymne national. A la mi-temps du match, Migos, Quavo et Chance the Rapper (de Chicago) donneront un concert.

Samedi soir, c’est Queen Latifah qui donnera un spectacle, et sera accompagnée par des jeunes de Chicago pour reprendre “Love’s in Need of Love Today.” de Stevie Wonder.

Taylor Bennett, frère de Chance The Rapper donnera lui un concert à la mi-temps du Rising Stars le vendredi soir.

A noter que selon l‘Associated Press, Damian Lillard, qui devait changer le samedi soir, mais qui est forfait pour le All-Star Game et le concours de tirs à 3-pts, devrait bien être présent pour une performance d’un autre style.