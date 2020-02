Avec un super duo LeBron James – Anthony Davis, les Lakers viennent à bout des Nuggets

Dans un choc au sommet entre les deux meilleures équipes de l’Ouest, les Lakers sortent vainqueurs en prolongation 120-116 pour conforter leur première place de la conférence. Les Lakers ont un bilan de 41-12 avec ce 3ème succès de rang alors que Denver tombe à 38-17.

Anthony Davis (33 points à 12/23 dont 3/6 à 3-pts, 10 rebonds, 2 passe,s 2 interceptions et 2 contres) et LeBron James (32 points à 15/29 dont 1/7 à 3-pts, 12 rebonds et 14 passes, son 12ème triple-double de la saison) sont de nouveau les grands artisans de ce succès, malgré un retard qui a culminé à 13 points en première mi-temps. Dwight Howard ajoute 14 points à 4/6 et 11 rebonds en sortie de banc et Alex Caruso 10 points à 4/7, 6 rebonds et 4 passes. Les Californiens shootent à 50.5% dont un 12/33 de loin et Denver à 50% dont un 11/25 à 3-pts. Mais les locaux ne prennent que 3 rebonds contre 10 aux hommes de Frank Vogel. Jamal Murray plante 32 points à 13/25 en plus de 10 passes alors que Nikola Jokic compile 22 points à 9/18, 11 rebonds, 6 passes et 3 interceptions, mais a eu des soucis de fautes et a craqué en prolongation avec un ballon perdu important et un shoot à 3-pts ouvert manqué qui aurait permis d’égaliser.

Les Nuggets ont dominé le début de rencontre, en tête 31-23 après 12 minutes et même 47-34 après 4 minutes dans le second quart, mais la fin de la première mi-temps a été totalement à l’avantage des Lakers. Les locaux ont connu un passage à vide et ont encaissé un cinglant 27-8 qui a mis L.A en tête 61-55 à la mi-temps. Les Lakers ont ouvert la seconde mi-temps par un 3-pts de Danny Green et un dunk de LeBron pour mener de 11 points, leur plus gros écart du match. Mais Denver a répondu par un 11-0 conclu par un shoot de loin de Jokic, 66-66. Ce même Jokic qui a pris sa 4ème faute, polémique (il a marché avant de faire faute), et a dû rejoindre le banc à 4’44 de la fin du 3ème. Mais ses coéquipiers ont assuré et Denver a viré devant 87-84 à l’entame des 12 dernières minutes. Cependant, au retour en jeu du Serbe, les Lakers étaient repassés devant 97-94 avec 7’30 à jouer. Dans la foulée Denver a passé un 9-0 sous l’impulsion de Harris et Murray pour se mettre en position idéale, 103-97 avec moins de 4 minutes à jouer. Les Lakers ont rapidement fait leur retour avec un 3-pts de Kentavious Caldwell-Pope qui a initié un 6-0 en moins d’une minute, qui est même devenu un 12-2 grâce à un panier de LeBron, une claquette de Davis et un layup de Caruso. Les Lakers se sont retrouvés en tête 109-105 avec 1’43, mais ont mal géré les 10 dernières secondes. Jokic, Grant et Harris ont remis les deux équipes. Lebron James a eu le ballon de la gagne, mais a échoué sur son jump shot au buzzer.

En prolongation Murray a scoré en premier, mais dans la foulée LeBron a égalisé puis il a servi coup sur coup Davis pour des tirs à 3-pts afin de propulser les Lakers en tête 119-116. Les deux équipes ont alors enchaîné les échecs. Jokic a perdu un dernier ballon clé à 19.8 secondes du buzzer qui a forcé Denver à envoyer Davis sur la ligne, game over