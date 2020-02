Damian Lillard vote Devin Booker pour le remplacer au All-Star Game; Booker : « Ca veut dire beaucoup pour moi »

Non sélectionné pour le All-Star Game, Devin Booker a prévu de prendre des vacances pendant la semaine de pause, et d’aller se reposer avec sa famille et ses amis sans penser au basket. Mais il va peut-être devoir changer ses plans, puisque Damian Lillard s’est blessé cette nuit et ne pourra donc pas participer aux festivités. L’arrière des Suns pourrait bien être celui qui va le remplacer. Lillard l’a d’ailleurs lui-même affirmé.

« Malheureusement, je suis blessé, mais j’espère que Devin ou un gars comme lui va hériter de ma place. » Damian Lillard.

Des déclarations qui font forcément plaisir à Devin Booker, mais aussi son coach.

« Cette décla veut dire beaucoup de choses pour moi. J’ai toujours expliqué qu’avoir le respect des autres joueurs était mon but principal en NBA. Je ne connais pas les critères ou ce qu’il va se passer. Je suppose qu’on va juste attendre. Je ne me fais pas d’idées, donc je vais juste rentrer à la maison avec ma famille et on verra. » Devin Booker. « Lillard est un bon gars, qui voit bien les choses. Je l’ai toujours apprécié. Quand je l’ai vu pour la première fois à Chicago (pendant un entrainement pré-draft), je me suis dit que je suivrais n’importe quel conseil qu’il me donnerait. » Monty Williams, le coach des Suns.

Via The Athletic.