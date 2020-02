Brandon Clarke : « Tout ce que je devais faire, c’était sauter et attraper la balle »

Damian Lillard s’est blessé mais cela ne doit rien enlever à la belle performance des Grizzlies, qui s’imposent 111 à 104 contre leur concurrent direct.

Et si le meneur a encore une fois été très bon avec 20 points et 9 passes, l’homme du match s’appelle Brandon Clarke. L’intérieur a fait très mal à ses adversaires dans la peinture, notamment sur pick-and-roll, et ce n’est pas pour rien que son équipe a dominé les Blazers dans ce domaine (76 points marqués dans la raquette pour les Grizzlies, contre 34 pour les coéquipiers de Lillard).

« C’est la mentalité qu’on a depuis le premier jour. On va dans la peinture de plein de manières différentes. Évidemment, notre défense nous permet de jouer des contre-attaques. Comme nous ne sommes pas égoïstes, on lève les yeux et on envoie la balle devant. On trouve aussi des lobs, on ressort la balle à trois points… Dans notre attaque basée sur le mouvement, il faut avoir la volonté de driver, que ce soit sur pick-and-roll ou non. Donc il y a plein de façons d’aller dans la peinture, vu comment notre attaque est construite. On a du mal à tirer de loin depuis quelque temps et j’espère qu’on va continuer à travailler et à tirer, qu’on aura de meilleurs rebonds. Je dis tout le temps que si on ne met que six trois points, mais 70 points dans la raquette, ça peut nous mener à la victoire. » Taylor Jenkins, le coach des Grizzlies.