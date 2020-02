Lors du All-Star Weekend un des événements les plus attendus c’est bien sûr le Slam Dunk Contest, même s’il est souvent décevant. Le plateau de cette année est prometteur malgré l’absence de Zach LaVine puisqu’Aaron Gordon, Dwight Howard, Pat Connaughton et Derrick Jones Jr. se disputeront le titre. Et pour les juger la NBA a choisi 5 personnes :

Candace Parker

Dwyane Wade

Scottie Pippen

Common

Chadwick Boseman