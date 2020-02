Le propriétaire des Kings frustré par le front office et le coaching staff ?

Auteurs d’une saison 2018-19 très prometteuses, les Sacramento Kings étaient très attendus et beaucoup les voyaient confirmer pour lutter pour les playoffs. Mais au All-Star break ils pointent en 13ème position à 7 matchs des playoffs et c’est une saison de plus lors de laquelle ils ne devraient pas voir les playoffs.

Si on en croit The Athletic, dont les journalistes Shams Charania, Sam Amick et Jason Jones sont allés à la pèche aux infos, rapportent que le propriétaire Vivek Ranadive et certains de ses associés seraient de plus en plus frustrés par le front office et le coaching.

Le proprio aurait fait part de sa frustration au sujet des décisions du front office et du coaching staff dans des discussions avec ses associés, mais aussi à Vlade Divac, Luke Walton ou encore le GM Peja Stojakovic dans un groupe de discussion privé. Bien sûr les plaintes seraient sur le manque de résultat de la franchise.

Le prioritaire, se serait également renseigné en début de saison pour tout savoir sur le scouting de sa franchise et leur mode de fonctionnement. Il se murmure que ce serait une réaction aux choix de draft de la franchise ces dernières années, notamment concernant le cas Luke Doncic.

A l’heure actuelle il n’y aurait toutefois aucune indication sur un changement dans le front office ou dans le coaching staff dans les semaines qui viennent.