Anthony Davis (33 points à 12/23 dont 3/6 à 3-pts, 10 rebonds, 2 passe,s 2 interceptions et 2 contres) et LeBron James (32 points à 15/29 dont 1/7 à 3-pts, 12 rebonds et 14 passes, son 12ème triple-double de la saison) ont mené les Lakers à la victoire à Denver.