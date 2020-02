Luka Doncic : « Luke Walton a dit quelque chose à mon sujet que je n’ai pas apprécié »

Cette nuit Luka Doncic faisait son retour à la compétition après 7 rencontres d’absence. Il a été particulièrement brillant avec 33 points, 12 rebonds et 8 passes, et du trash talk avec Luke Walton. On l’a vu pas mal parler avec le coach des Mavs et lui lancer quelques regards après des paniers marqués.

Qu’est-ce que Walton a bien pu lui dire pour le mettre en rogne ?

Mais Walton a été trahi par les caméras et les spécialistes de la lecture sur les lèvres. Tout est parti en fin de 3ème quart lorsque le coach des Kings s’en est pris aux arbitres et a écopé d’une faute technique. Dans la foulée il s’est tourné vers Luka Doncic et lui a lancé :

Kings coach Luke Walton after picking up a technical in the 3rd quarter, calls over to Luka Doncic and says:

"Hey Luka, do me a favor, give him your autograph after the game. (points at official) – He's a fan, he's a fan of yours." 😂😂 pic.twitter.com/HU1SQ5oQe7

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) February 13, 2020