Les Nets mettent fin à la série des Raptors !

Fin de série pour les Raptors ! Vainqueurs de leurs 15 derniers matchs, dont un succès face aux Nets il y a quelques jours, cette fois les Canadiens s’inclinent à Brooklyn sur le score de 101-91. Les Nets remportent leur 25ème match de la saison et confortent leur place en playoffs alors que les champions sont eux à 40-15.

Les Nets ont profité de la maladresse de leur adversaire, pas en grande réussite non plus. Les Nets shootent à 40.9% dont un 9/35 à 3-pts contre 37.8% dont 13/43 à 3-pts pour Toronto, mais les locaux compensent avec 12 rebonds offensifs et 10 lancers de plus réussis. Caris LeVert est l’homme du match avec 20 points à 10/20, 7 rebonds, 4 passes et 4 interceptions, bien aidé par Joe Harris (19 points à 7/12 dont 2/5 à 3-pts) et SPencer Dinwiddie (17 points à 5/13, 6 rebonds et 9 passes). En face, Serge Ibaka compile 28 points à 10/17 dont 5/10 à 3-pts et 9 rebonds, mais le reste du 5 est maladroit : 16 points à 6/17 pour Pascal Siakam, 22 points à 8/19 pour Fred VanVleet, 12 points (11 rebonds et 12 passes) à 4/13 pour Kyle Lowry. Le banc inscrit seulement 9 points.

Après un premier quart où Brooklyn a viré en tête 23-19, les locaux ont inscrit les 7 premiers points du second quart pour mener 30-19. Toronto, malgré sa maladresse, a réduit le déficit à 6 unités dans la dernière minute de la première mi-temps, mais Harris a mis 3 lancers puis planté un 3-pts, 52-40 à la mi-temps. Brooklyn a continué de faire la course en tête et a viré en tête de 10 points à l’entame des 12 dernières minutes, puis a pris 15 points d’avance lors des 90 premières secondes du quart, 80-65. Toronto a tenté tant bien que mal de s’accrocher, notamment avec un 3-pts d’Ibaka et un 2+1 de VanVleet pour revenir à 91-82 avec 4’13 à jouer, mais LeVert a enchaîné deux paniers de suite pour plier l’affaire.