Les Pacers résistent et se paient les Bucks et retrouvent enfin la victoire avec un grand TJ Warren 

Battus lors des 6 derniers matchs, les Pacers avaient un gros morceau cette nuit au programme : les Bucks de Milwaukee, mais sans Giannis Antetokounmpo. Jusque là invaincus sans le MVP (5-0), les Bucks ont subi la loi des Pacers dans l’Indiana, 118-111 malgré un comeback dans les dernières minutes alors qu’ils ont compté 25 poins de retard.

Indiana s’est appuyé sur un excellent duo TJ Warren (35 points à 16/19 et 7 rebonds) – Malcolm Brogdon (17 points à 6/13 dont 1/5 à 3-pts, 5 rebonds et 13 passes, dont 10 points et 5 passes en dernier acte). Domantas Sabonis n’était pas dans un grand jour avec 15 points à 4/15, 8 rebonds et 4 passes alors que Victor Oladipo signe 13 points à 5/7. Indiana shoote à 52.3% dont un 9/27 de loin alors qu’en face les Bucks sont limités à 40.7% dont 13/37 de loin et 17 ballons perdus. Khris Middleton shoote à seulement 6/17 (17 points), Eric Bledsoe à 4/11 (15 points), Brook Lopez à 3/9 (12 points), Ersan Ilyasova 3/10 (12 points) et enfin Wesley Matthews 2/8 (5 points). Difficile avec un 5 si peu performant malgré 19 points de Donte DiVincenzo.

En première mi-temps les Pacers ont profité de la maladresse des Bucks pour très vite s’envoler. A coup de série ils ont viré en tête 34-20 après 12 minutes puis ont vu leur avance gonfler pour atteindre 25 points en milieu de second quart et ils ont finalement rejoint les vestiaires avec un matelas de 23 points. On pensait qu’ils allaient pouvoir tranquillement dérouler en seconde mi-temps mais les Bucks n’ont pas abandonné. Ils ont grappillé petit à petit leur retard pour revenir à 11 points en fin de 3ème à la faveur d’un 11-2 pour conclure. Ils ont continué sur leur lancée pour revenir à 4 petites unités, 90-86 avec 8’18 à jouer mais Lamb et Warren ont planté à 3-pts pour initier un 10-0 qui a plié le match, 100-86 avec 6’19 à jouer.