Luka Doncic et Kristaps Porzingis livrent leur meilleure prestation en duo : « Petit à petit ça commence à prendre »

De retour après 7 matchs d’absence en raison d’une entorse de la cheville droite, Luka Doncic a repris très fort en plantant 32 points, 12 rebonds et 8 passes dans le succès des Mavs face aux Kings. Kristaps Porzingis n’a pas été en reste, également auteur d’un excellent match avec 27 points, 13 rebonds, 5 passes et 3 contres. Clairement le meilleur match du duo cette saison

« C’est super que nous connaissions tous les deux ce genre de match. Nous devons continuer de bosser et nous allons progresser. » Luka Doncic

Ils ont fait une prestation de duo, s’appuyant l’un sur l’autre comme jamais depuis le début de saison. Ainsi, 5 des 8 passes décisives du Slovène ont été pour le Letton. Une très bonne nouvelle pour Dallas puisque lors de la première partie de saison, surtout lors des premiers matchs, si Doncic a cartonné, KP a eu du mal à trouver sa place dans l’équipe et l’association des deux fonctionnait très moyennement. Il y a eu du mieux lors d’une grosse série (11 victoires et 3 défaites) des Mavs où ils ont inscrit 124 points par 100 possessions lorsque les deux étaient sur le terrain. Cependant, malgré des performances historiques de l’attaque, l’alchimie entre les deux était clairement améliorable. Il faut dire qu’ils n’ont joué que 160 minutes ensemble sur 30 rencontres avant le match face aux Kings, la faute aux blessures. La dernière blessure de Doncic semble justement avoir été un mal pour un bien pour KP, qui a tourné à 28.8 points à 48.8% en son absence contre 18.4 points à 41.6% avant.

« Peut-être que j’ai pu me mettre un peu plus dans le rythme. Avant qu’il se blesse, j’avais le sentiment que nous commencions à être dans un bon rythme, nous jouions bien ensemble. Et ce soir ça a été super. » KP

Cette nuit il a en effet semblé y avoir un grand pas dans la bonne direction pour le duo. On les a beaucoup vus sur pick & roll, la conséquence aussi de la blessure de Dwight Powell avec qui Doncic jouait énormément sur pick & roll. Les deux Européens commencent à se trouver de mieux en mieux.

« Ce sont deux super jeunes joueurs qui veulent vraiment mettre en valeur le jeu de l’autre. Le playmaking, la communication et les regards entre les deux durant le match en attaque étaient fantastiques. Porzingis a alterné les rolls et les pops. Luka a drivé, et parfois a reculé, et ils ont joué en s’appuyant l’un sur l’autre. C’est super à voir, surtout à l’approche du break. » Rick Carlisle

« Luka a fait du super boulot pour communiquer avec moi afin de savoir où je voulais le ballon. Il commence à être habitué à jouer avec moi et il me trouve vraiment sur des spots où je suis à l’aise, à mi-distance. Petit à petit ça commence à prendre. Je pense qu’en continuant de travailler, en jouant ensemble, cela va s’améliorer encore et encore. » Porzingis

