Les Lakers en bonne voie; Alex Caruso : « Il n’y a jamais eu d’ego dans cette équipe »

Ce weekend c’est le All-Star break, mais souvent les équipes ont tendance à se relâcher un peu avant de partir une petite semaine en vacances. Les Lakers étaient eux très concentrés cette nuit avant un choc face aux Nuggets du côté de Denver.

« Cela se voyait que le vestiaire était concentré avant la rencontre. LeBron avait son maillot sur les épaules 80 minutes avant la rencontre. » Alex Caruso

Le King était en effet très concentré puisqu’il a signé son 12ème double-double de la saison avec 32 points, 12 rebonds et 14 passes pour mener les Lakers à la victoire en prolongation.

« J’ai essayé d’être tranchant, le plus concentré possible. Je savais que le break arrivait, mais ne je voulais pas considérer cette opportunité comme acquise. Je voulais jouer extrêmement bien ce soir pour notre équipe et je voulais que nous jouions extrêmement bien pour finir sur une bonne note pour aborder le break. L’équipe a très très bien répondu. » LeBron

Anthony Davis a également brillé avec 33 points, 10 rebonds, 2 contres et 2 interceptions et surtout 7 points en prolongation dont deux tirs à 3-pts clutchs. Un test brillamment passé par les Lakers et une manière encourageante selon Davis.

« Je trouve que nous avons retrouvé un peu notre intensité défensive. Nous avions perdu ça lors de la seconde partie de la première moitié de l’année et dans un match comme ça, à l’extérieur avant le All-Star Game, nous avons retrouvé notre intensité défensive et je pense que c’est quelque chose que nous allons devoir avoir pour la fin de saison. » Davis

Ils affichent désormais un bilan de 10-5 contre les équipes avec un bilan supérieur à 50% et de 2-1 face aux Nuggets, dont deux succès au Pepsi Center. Au All-Star break ils ont un bilan de 41-12, sans doute meilleur qu’on pouvait l’espérer avec une équipe totalement nouvelle.

« Nous sommes là où nous devons être. Nous reviendrons après le break en étant prêts pour la dernière ligne droite de la saison régulière. Mais tu ne t’attardes pas trop sur ça. Tu sais que tu as fait des bons matchs, certains moins bons, mais ce que tu veux c’est continuer de progresser et faire confiance au processus. Nous sommes impatients de revenir après le break et voir jusqu’à quel point nous pouvons progresser. » LeBron

La première place à l’Ouest leur tend désormais les bras, mais comme toujours LeBron ne veut pas trop se projeter et ne fait pas une priorité de la première place.

« Nous n’en parlons pas. Nous aimerons jouer devant nos fans le plus possible et nous aimerions être là avec nos fidèles Lakers, mais au bout du compte tu vas sur le terrain et tu joues chaque match en le différenciant des autres. Tu ne peux pas te préoccuper de ce qui va se passer le lendemain. Tu peux seulement regarder le présent, comme nous l’avons fait ce soir. » LeBron

Frank Vogel espère voir son équipe aussi concentrée pour la suite de la saison.

« J’aime le fait que nous restons dans le moment, que nous sommes déterminés à être excellents à chaque fois que nous entrons sur le terrain, parce que c’est la construction de ces habitudes qui nous permettra de gagner en playoffs. Il y a encore des domaines où nous pouvons vraiment progresser et nous allons continuer de bosser dessus. » Vogel

La clé de ce succès c’est l’entente et l’alchimie sur et en dehors du terrain depuis le premier jour.

« Il n’y a jamais eu d’ego dans cette équipe. Vous pouvez le voir sur les vidéos et les photo, ce n’est pas une fausse alchimie. Ce n’est pas faux. Nous ne le faisons pas juste parce qu’il y a les caméras. Nous adorons vraiment traîner les uns avec les autres, rigoler et jouer au basket. » Alex Caruso

