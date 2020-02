Demain c’est le All-Star Weekend mais 4 équipes ont un match au programme ce soir. On a notamment un belle affiche entre els Celtics et les Clippers, puis une seconde rencontre également très intéressante en vue de la course aux playoffs entre les Pelicans et le Thunder.

02h00 : Boston Celtics – Los Angeles Clippers

02h00 : New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder