Rising Stars : Nicolo Melli appelé

Touché à la cheville, Deandre Ayton a manqué les deux derniers matchs des Suns et il a déclaré forfait pour le Rising Stars de demain soir. En remplacement dans la Team World, la NBA a appelé l’italien des Pelians Nicolo Melli.

Cette saison l’ailier tourne à 6.1 points à 45.5% dont 37.3% à 3-pts, 2.8 rebonds et 1.1 passe en 15.6 minutes sur 42 rencontres

NBA Rising Stars roster update: New Orleans‘ Nicolo Melli is replacing Suns No. 1 pick Deandre Ayton on the World team.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 13, 2020