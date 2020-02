Anthony Davis sur LeBron James : « les choses qu’il fait après 17 années et à 35 ans, m’époustouflent »

Dans une interview accordée à ESPN, Anthony Davis a eu la question suivante : Qui est le meilleur Laker ?

« Je pense que je suis tout en haut (rire). Je vois les choses que fait LeBron, qui a combien, 35 ans ? Dans la 17ème saison de sa carrière, c’est surréaliste et je ne fais que le chambrer et lui dire ‘Man, tu te fais vieux.’ Plus tôt dans la saison, il a dunké en contre-attaque et c’était un dunk assez simple. Je lui ai dit ‘Mec, ça vaut un 3’. Donc quand il a fait le même dunk que Kobe, il est venu me voir après le match et il m’a dit ‘C’était un 8.5 n’est-ce pas ?’ Et je lui ai répondu ‘Tu t’en approches.’ Il m’a dit ‘je ne suis pas encore vieux.’ Donc nous rigolons de ça, mais les choses qu’il fait après 17 années et à 35 ans, m’époustouflent, donc je vais lui donner ce titre pour l’instant. » Davis