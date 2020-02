Damian Lillard out au moins une semaine

Touché à l’aine et out pour le All-Star Game, Damian Lillard a passé une IRM hier pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure. Les nouvelles sont plutôt bonnes puisque les Blazers annoncent qu’il sera réévalué dans une semaine, même si Chris Haynes précise qu’il pourrait être out une à deux semaines.

En pleine pause du All-Star Break, il ne devrait pas rater beaucoup de matchs, voire même aucun puisque la prochaine rencontre des Blazers c’est vendredi prochain face aux Pelicans.

Depuis le début de saison Dame tourne à 29.5 points à 46% dont 39.3% à 3-pts, 4.4 rebonds, 7.9 passes et 1 interception.