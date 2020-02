Jayson Tatum : « J’adore affronter les meilleurs »; Kemba Walker : « Sa meilleure performance en carrière; Il a été incroyable »

Lors du précédent match entre les Celtics et les Clippers, Jayson Tatum avait brillé face à deux joueurs dont il expliquait s’inspirer : Kawhi Leonard et Paul George.

« Quand je joue contre eux, j’essaye juste d’être au niveau. Je me suis toujours inspiré de Kawhi et PG. Surtout PG, c’était un de mes joueurs préférés. C’est l’opportunité que tu recherches, surtout sous le feu des projecteurs, sur une grande scène, tu ne veux pas reculer. Tu veux te battre et leur montrer que tu as ta place, gagner leur respect. Et j’aime affronter ces gars. » Tatum

Cette nuit encore il s’est mis au niveau, même mieux. Cette fois il a porté les Celtics à la victoire avec un de ses meilleurs matchs en carrière : 39 points et 9 rebonds en 48 minutes, dont des actions clutchs.

Décevant la saison passée, dans le sens où il n’a pas été à la hauteur des très grosses attentes suite à sa magnifique saison rookie, Tatum explose, comme prévu.

All-Star, il s’affirme match après match et a sorti sa meilleure prestation en carrière selon Kemba Walker

Ses coéquipiers sont impressionnés par sa progression. Lui qui veut devenir un two-way player comme George et Kawhi, a aussi fait le boulot en défense. Face à lui Leonard a shooté à 3/11 dont un 1/7 à partir du dernier quart.

« C’est fun à voir. Je suis content de vivre ça. C’est tout simplement spécial. Il joue vraiment bien, mais il n’y a pas que son scoring, il joue tout simplement juste. Je pense que c’est le plus important. Il drive, il ressort le ballon, il fait les bonnes lectures de jeu et joue juste. » Walker

« Il y a la maturité qui va avec. Il prend le temps et nous lui faisons confiance à 120%. Il le sait, il a déjà cette confiance en lui, et c’est encore de la confiance en plus pour lui d’aller sur le terrain et d’être le joueur que nous voyons en lui. Il fait du super boulot, et cela se voit qu’il a mûri, qu’il bosse et cela le met en avant. Pas seulement pour lui, mais pour l’équipe. C’est incroyable. » Marcus Smart