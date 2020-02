Le Magic aurait tenté activement d’échanger Aaron Gordon

La deadline des transferts c’était il y a une semaine et des infos fuitent depuis sur les discussions qu’il y a eu entre les franchises mais qui ne se sont pas concrétisées. Si on en croit Sean Deveney, le Magic aurait bien discuté d’un trade d’Aaron Gordon comme cela se murmurait peu avant la deadline. Woj avait en effet rapporté que le Magic avait discuté de trade concernant l’ailier et Sean Deveny nous apprend que les Floridiens auraient même tenté activement de trouver preneur.

Il y aurait eu des discussions avec les Wolves, dont on savait l’intérêt, mais aussi avec les Warriors et les Suns.

Ces discussions auraient été motivés par le développement de Jonathan Isaac et le fait que les deux ne sont pas très complémentaire. Si Isaac est actuellement blessé, il a réalisé un début de saison qui laisse entrevoir de très grandes choses pour l’avenir.