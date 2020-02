Derrick Rose, de retour dans sa ville natale : « J’adore la ville, mais toutes les activités du All Star Game, c’est une propagande »

Même s’il a annulé sa participation au Skills Challenge du All Star Game de Chicago, Derrick Rose en a profité pour revenir dans sa ville natale. À cette occasion, l’ancien MVP en a profité pour participer à un forum sur la santé mentale, particulièrement pour les communautés afro-américaines des quartiers difficiles.

« Quand j’étais plus jeune, nous avions l’habitude de voir beaucoup de choses se passer dans la maison et notre quartier, où j’ai en quelque sorte développé un stress post-traumatique. J’étais au sous-sol en train de faire un truc, j’entendais quelqu’un jouer à l’étage et je courrais en haut, pensant que quelqu’un surgissait dans la maison pour attaquer mon cousin, cette fille… Elle frappait tout le monde dans le quartier. Comme elle battait tout le monde, je pensais qu’ils reviendraient se venger. Donc chaque bruit dans la maison me faisait peur, et chaque nuit quand j’entendais un bruit j’avais peur parce que je pensais que ces personnes reviendraient. » Derrick Rose

Il a ensuite parlé de la difficulté liée à la célébrité.

« Je déteste vivre avec des barrières. Ça me tue quand je pars en vacances et je sais que les personnes avec un job normal profitent. Ils peuvent juste vivre leur vie et se promener librement, et je suis jaloux de ça, parce qu’au plus profond de moi c’est ce que je veux, mais je ne peux pas l’avoir. » Derrick Rose

Le natif d’Englewood a voulu revenir dans sa ville malgré son absence au All Star week- end.

« Je voulais être avec mon fils, mes enfants. Je sais que ça semble fou, mais je voulais sentir le froid et faire partie de ça même si je n’y suis pas directement impliqué. Mais les gens sentent ma présence ici, c’est à propos de ça. J’adore la ville, mais toutes ces activités [du All Star Game] sont de la propagande. Ne vous méprenez pas, pour tout le monde c’est évidemment un honneur et un accomplissement, mais c’est une propagande. C’est une création de l’homme » Derrick Rose

Il est ensuite revenu sur sa relation avec les Bulls.

« Je pense que ça va mieux. Ça n’allait pas. Quand ça ne va pas, vous entendez tout, vous faites attention à tout. C’était moi, dicté par mes sentiments, et ça c’est quelque chose de négatif. Donc quand j’ai changé d’état d’esprit et que j’ai mûri en tant que personne et en tant qu’homme, j’ai commencé à me développer en tant qu’homme et qu’individu en changeant mon caractère. » Derrick Rose

Via ESPN