Giannis Antetokounmpo : « Kobe Bryant était un mentor qui était toujours là pour moi; Le Michael Jordan de notre génération »

Trois semaines après la tragique nouvelle, Kobe Bryant est encore dans toutes les pensées au All-Star Weekend. Grand habitué du All-Star Game, le Black Mamba laisse un grand vide en NBA, et beaucoup ont perdu une idole, voire un mentor, comme Giannis Antetokounmpo.

« C’est un gars qui a été un mentor pour moi lors de ces dernières années, un gars qui était toujours là pour moi. En saison régulière, en playoffs, un gars qui me conseillait à chaque fois que j’en avais besoin, j’avais juste à l’appeler et il était toujours là. Si j’avais besoin de quelque chose, il me répondait par texto ou m’appelait. Quand j’étais petit, c’était mon idole. Pas seulement mon idole, probablement l’idole de toute une génération, beaucoup de personnes de mon âge. Pour nous, il était le Michael Jordan de notre génération. C’est un de ces gars qui a tellement donné en retour au basket et aux joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, quand ils sont si forts, qui ne font pas ça. Il y a une citation qui dit que le talent n’a pas de valeur si tu n’es pas prêt à le partager. Et c’était un de ces gars qui partageait son talent avec nous, et il va sans aucun doute nous manquer. » Giannis