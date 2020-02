Kevin Garnett voulait rejoindre les Lakers : « J’ai tendu une perche à Kobe Bryant, il ne l’a pas saisie »

Semaine riche en émotions pour Kevin Garnett puisque jeudi soir les Celtics annonçaient que son maillot numéro 5 allait être retiré au TD Garden.

« C’est mérité, vous savez. À chaque fois que ton maillot est retiré, c’est que c’est mérité. Donc j’apprécie le geste des Boston Celtics et le fait qu’ils reconnaissent ça. » KG

Une cérémonie que KG veut la plus simple possible :

« Je leur ai dit que je ne voulais pas une cérémonie à la Paul Pierce. Je veux que ce soit vraiment simple. Mais j’apprécie vraiment qu’ils m’aient demandé. » KG

Hier KG était présent pour l’annonce des finalistes de la cuvée 2020 du Hall of Fame, pas une surprise, mais un moment émouvant. Il sera intronisé en août prochain avec Kobe Bryant, qu’il souhaitait rejoindre en 2007 comme il l’a confié lors du podcast “All The Smoke ». À l’époque il avait réduit sa liste de destinations à 4 : Lakers, Suns, Warriors et Celtics.

« J’ai tendu une perche à Kobe, il ne l’a pas saisie. T-Lue et Kobe étaient proches et il m’a dit : ‘contacte-le de nouveau pour voir s’il est partant.’ Donc j’ai essayé de nouveau et il n’est pas revenu vers mois, donc j’ai dû prendre une décision. » KG

Les Warriors et les Suns n’étaient pas un bon fit à l’époque selon KG et les Celtics l’ont convaincu.

« Danny Ainge est venu me voir. Il a visé dans le mile, il m’a montré la vision qu’il avait. Et quand il m’expliquait ça, je le visualisais tellement que je ne le regardais même plus. Je m’imaginais quelque chose pour le futur et c’est ce qu’il était en train de dépeindre. C’est là que Danny Ainge est très très fort, il t’attire avec son charme. Puis il te manipule. » KG

KG a insisté pour que les Celtics conservent Rajon Rondo, qui devait faire partie du deal. Il voulait des gars comme Rondo, Tony Allen et Kendrick Perkins à ses côtés. La suite on la connait avec un titre face aux Lakers, mais aussi une défaite.

