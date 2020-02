Les All Stars n’ont pas encore la tête aux Jeux Olympiques, Jimmy Butler : « Je veux aussi passer du temps avec ma famille »

Alors que la liste des 44 présélectionnés de Team USA pour les Jeux Olympique de Tokyo a été dévoilée, les invités du match des étoiles ont été invités à réagir à ce sujet. LeBron James a fait part de sa fierté de représenter son pays.

« Faire partie de Team USA est toujours amusant. Représenter les États-Unis et ce maillot rouge, blanc et bleu est une vraie fierté. Évidemment, mon nom faisant partie de la dernière liste qui vient de sortir c’est un réel honneur simplement d’être mentionné. Donc on va voir ce qu’il va se passer. J’ai une longue saison qui m’attend avec les Lakers, nous verrons donc ça plus tard. » LeBron James