Les invités du All-Star week-end se remémorent Kobe Bryant ; LeBron James : « Nous savons qu’il veille sur nous »

À l’occasion du media day, les invités du All-Star week-end ont beaucoup parlé de Kobe Bryant et de l’influence de la légende des Lakers sur leurs carrières respectives. Toujours très marqué, LeBron James a quand même tenu à lui rendre hommage.

« Nous savons qu’il veille sur nous. C’est notre responsabilité de représenter la tunique violet et or, pas seulement pour lui, mais pour tous les grands joueurs qui sont passés par les Lakers. Je ne veux vraiment pas m’assoir et parler beaucoup de ça. C’est un sujet encore très très sensible, mais il est avec nous chaque jour. » LeBron James

Dwight Howard, ancien coéquipier du Black Mamba, a également parlé de certains moments vécus ensemble.

« Mon souvenir préféré ? Juste d’être dans la même équipe que lui [lors du All Star Game 2013]. Après la saison que nous avions, il semblait qu’on ne pouvait pas faire avancer les choses. Le All Star Game est arrivé et nous avons joué ensemble, j’ai trouvé ça incroyable. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, hors du parquet, ça m’a permis de le connaitre en tant que personne. » Dwight Howard

Par la suite, c’est Kemba Walker et Pascal Siakam qui se sont exprimés à son sujet. Bien qu’il ne l’ait pas directement côtoyé, les deux All Star avouent s’en être inspirés.

« Comme je l’ai dit, son éthique de travail. Il travaillait très très très dur. Le dernier quart-temps arrivait, tout le monde était fatigué, mais Kobe ne l’était pas, vous voyez ce que je veux dire ? C’était un joueur très spécial. » Kemba Walker « Je ne le connaissais pas personnellement, mais les quelques conseils qu’il a pu me donner, j’en tiens compte. Ça me restera pour le reste de ma vie. Son impact et tout ce qu’il a fait pour le basket est juste incroyable. C’est une légende. » Pascal Siakam

Interrogé sur son meilleur souvenir de Kobe au All Star Game, Jimmy Butler a, quant à lui, parlé de son émerveillement de voir Kobe Bryant et LeBron James sur un même parquet.