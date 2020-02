Adam Silver sur les relations avec la Chine : « Il devrait y avoir un retour à la normale assez rapidement »

Depuis que Daryl Morey avait publiquement affiché son soutien aux manifestants de Hong Kong, les relations entre la Chine et la NBA battaient de l’aile et c’est un euphémisme. Interrogé à ce sujet, le commissioner Adam Silver a déclaré qu’il espérait « un retour à la normale assez rapidement ».

Alors qu’il a estimé une perte de moins de 400 millions de dollars pour la NBA, Adam Silver admet tout de même que la situation n’est pas idéale.

« Nous avons été retirés des ondes en Chine pendant un certain temps et nos nombreux partenaires commerciaux ont estimé qu’il était inapproprié d’avoir des relations avec nous. Mais je n’ai pas le sentiment qu’il y ait des dommages irréversibles pour nous là-bas. Nous acceptons les conséquences de notre système et de nos valeurs. C’est une position dans laquelle aucun business ne voudrait être, mais c’est comme ça. » Adam Silver