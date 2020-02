Russell Westbrook change d’approche avec les médias : « Je me suis protégé en communiquant à mon tour, mais désormais je ne le permets plus »

Entre les sportifs professionnels et les médias, les relations sont parfois conflictuelles. Et à ce petit jeu là, Russell Westbrook a toujours été un bon client, lui le spécialiste du « question suivante » dans les conférences de presse d’après match. De quoi lui valoir une certaine réputation. Mais le meneur admet avoir changé d’approche avec la presse depuis qu’il est à Houston.

« Au fil des années, j’ai laissé les médias créer des histoires à propos de moi et je me suis protégé en communiquant à mon tour, mais désormais, je ne le permets plus. » Russell Westbrook

Avec son fils assis sur ses genoux durant la conférence de presse, le meneur des Rockets s’est dit seulement intéressé par l’image que son fils avait de lui, et non plus celle qu’il avait dans les médias.

« C’est génial parce qu’il a l’occasion de voir son père dans son élément, ce qui est la chose la plus importante, parce que toutes ces choses [dans les médias] ne signifient rien dans la mesure où il me connait en tant que père. Et c’est tout ce qui compte pour moi. » Russell Westbrook

Dommage pour les médias, qui semblent avoir perdu un bon client.

Via ESPN